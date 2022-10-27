  • $18,6123
  • 18,7221
  • 994.882
  • 3942.69

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 12:20

NASA tespit etti! 50'den fazla metan süper yayıcı bölge görüntülendi

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.