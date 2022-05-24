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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 15:21

NASA tarih verdi! Dünya'ya doğru hızla yaklaşıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'yı ikiye katlayan devasa bir asteroidin Dünya'ya doğru yola çıktığını duyurarak, gezenimize yaklaşacağı tarihi açıkladı. 1,8 km'lik bir çapa sahip olan 7335 (1989 JA) adlı uzay kayası, NASA tarafından 'potansiyel tehlikeli' olarak sınıflandırdı.

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