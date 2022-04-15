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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 11:03

NASA şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı keşfettiğini açıkladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi içerisinde 'şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı' keşfettiğini açıkladı

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