NASA, numuneleri paylaştı! Güneş sistemindeki en tehlikeli asteroidinden alındı

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Uzayda toplanan ve NASA tarafından Dünya'ya getirilen 4,5 milyar yıllık asteroit Bennu örneği üzerinde yapılan ilk çalışmalar, Dünya'daki yaşamın yapı taşlarının kayada bulunabileceğini gösterebilecek yüksek karbon içeriği ve su kanıtlarını gösteriyor.

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İŞTE BENNU ASTEROİDİNDEN ALINAN NUMUNELER

NASA Çarşamba günü Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nden yaptığı açıklamada, liderlerin ve bilim insanlarının Eylül ayında inişinden bu yana ilk kez asteroit materyalini gösterdiklerini duyurdu.

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Bu bulgu, NASA'nın OSIRIS-REx (Kökenler, Spektral Yorumlama, Kaynak Tanımlama ve Güvenlik - Regolit Kaşifi) bilim ekibinin ön değerlendirmesinin bir parçasıydı.

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YAŞAMIN KÖKENİNİ ARAŞTIRMAYA YARDIMCI OLACAK

NASA Yöneticisi Bill Nelson, "OSIRIS-REx örneği bugüne kadar Dünya'ya gönderilen en büyük karbon zengini asteroid örneğidir ve bilim insanlarının gelecek nesiller için kendi gezegenimizdeki yaşamın kökenlerini araştırmasına yardımcı olacaktır.

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NASA'da yaptığımız hemen her şey kim olduğumuza ve nereden geldiğimize dair soruları yanıtlamaya yöneliktir. , OSIRIS-REx gibi NASA görevleri, Dünya'yı tehdit edebilecek asteroitlere ilişkin anlayışımızı geliştirirken, bize ötesinde neler olduğuna dair bir fikir verecektir. Örnek Dünya'ya geri döndü, ancak daha yapılacak çok bilim var - daha önce hiç görmediğimiz türden bir bilim." dedi.

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Bulunan karbon bileşiklerinin doğasını anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulsa da, ilk keşif asteroit örneğinin gelecekteki analizleri için iyiye işarettir.

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Asteroitten gelen kayalar ve tozun içerdiği sırlar, güneş sistemimizin nasıl oluştuğu, yaşamın öncül maddelerinin Dünya'ya nasıl tohumlanmış olabileceği ve gezegenimizle asteroit çarpışmalarını önlemek için ne gibi önlemler alınması gerektiği konusunda bilgiler sunarak önümüzdeki on yıllar boyunca incelenecektir.

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PARÇALARI UZAY ARACINDAN SÖKMEK İÇİN 10 GÜN UĞRAŞTILAR

OSIRIS-REx'in örnek toplama hedefi 60 gram asteroid materyaliydi.





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NASA Johnson'da görev için özel olarak inşa edilen yeni temiz odalarda çalışan küratörlük uzmanları, içindeki toplu örneğe bir göz atmak için örnek geri dönüş donanımını dikkatlice sökmek için şimdiye kadar 10 gün harcadılar.

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BONUS BİR NUMUNEYLE KARŞILAŞTILAR

Bilim kutusunun kapağı ilk açıldığında, bilim insanları toplayıcı başlığın, kutu kapağının ve tabanın dışını kaplayan bonus asteroit malzemesi keşfettiler. O kadar çok fazladan malzeme vardı ki, birincil numunenin dikkatli bir şekilde toplanması ve muhafaza edilmesi sürecini yavaşlattı.

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NASA Johnson Direktörü Vanessa Wyche, "Laboratuvarlarımız Bennu'nun bizim için sakladığı her şeye hazırdı. Asteroit malzemesini bozulmamış halde tutmak ve örnekleri saklamak için özel eldiven kutuları ve araçlar geliştirmek üzere bilim insanları ve mühendisler yıllarca yan yana çalıştılar, böylece araştırmacılar şimdi ve bundan onlarca yıl sonra kozmosun bu değerli hediyesini inceleyebilecekler." dedi.



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