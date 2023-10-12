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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 16:41

NASA, numuneleri paylaştı! Güneş sistemindeki en tehlikeli asteroidinden alındı

NASA, Osiris Rex uzay aracının Güneş sistemindeki en tehlikeli asteroid olan Bennu asteroidinden topladığı numuneleri paylaştı.

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