NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti! 4 gönüllü bir yıl yaşayacak

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NTV'nin haberine göre; NASA'nın Mars simülasyonunda dört gönüllü bir yıl boyunca dört odada bolca kırmızı kum ile yaşayacak.

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160 metrekarelik habitat ABD'nin Teksas eyaletindeki araştırma merkezinde kuruldu.

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NASA'dan bilim insanı Grace Douglas, "Bir yıl sürecek toplam 3 simülasyon yapacağız. Gönüllüler astronotlar gibi izole şekilde yaşayacaklar. Bir yıl boyunca Mars'ta yapılacak işlerin aynılarını burada yapacaklar." diye konuştu.

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MEYYE VE SEBZE YETİŞTİRECEKLER Bununla birlikte, formda kalmak için koşu bandı ve kondisyon bisikletinde spor yapacak gönüllüler, sebze de yetiştirecek.

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Diğer taraftan NASA uzmanları, habitatın 3 boyutlu yazıcılarla üretildiğine vurgu yaptı. Mars görevlerindeki gerçek üslerin de bu şekilde inşa edilmesi planlanıyor.

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2030 YILINDA MARS'TAN ÖRNEK TOPLANACAK Öte yandan, yaz aylarında başlayacak deneyin katılımcıları önümüzdeki haftalarda belirlenecek İlk etapta Ay görevlerine odaklanan NASA 2030'lu yılların başında Kızıl Gezegen'e inerek örnek toplamayı hedefliyor.

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Diğer taraftan, California Teknoloji Enstitüsü uzmanları, NASA arşivindeki binlerce fotoğrafı birleştirerek Mars yüzeyinin etkileşimli 3 boyutlu bir haritasını oluşturdu.

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Dijital haritada Kızıl gezegendeki önemli coğrafi şekillerinin yanı sıra Mars kaşiflerinin bulunduğu yerler de görülebiliyor.

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