NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti! 4 gönüllü bir yıl yaşayacak

NTV'nin haberine göre; NASA'nın Mars simülasyonunda dört gönüllü bir yıl boyunca dört odada bolca kırmızı kum ile yaşayacak.
NASA'dan bilim insanı Grace Douglas, "Bir yıl sürecek toplam 3 simülasyon yapacağız. Gönüllüler astronotlar gibi izole şekilde yaşayacaklar. Bir yıl boyunca Mars'ta yapılacak işlerin aynılarını burada yapacaklar." diye konuştu.
MEYYE VE SEBZE YETİŞTİRECEKLER
Bununla birlikte, formda kalmak için koşu bandı ve kondisyon bisikletinde spor yapacak gönüllüler, sebze de yetiştirecek.
Diğer taraftan NASA uzmanları, habitatın 3 boyutlu yazıcılarla üretildiğine vurgu yaptı. Mars görevlerindeki gerçek üslerin de bu şekilde inşa edilmesi planlanıyor.
2030 YILINDA MARS'TAN ÖRNEK TOPLANACAK
Öte yandan, yaz aylarında başlayacak deneyin katılımcıları önümüzdeki haftalarda belirlenecek İlk etapta Ay görevlerine odaklanan NASA 2030'lu yılların başında Kızıl Gezegen'e inerek örnek toplamayı hedefliyor.
Diğer taraftan, California Teknoloji Enstitüsü uzmanları, NASA arşivindeki binlerce fotoğrafı birleştirerek Mars yüzeyinin etkileşimli 3 boyutlu bir haritasını oluşturdu.
Dijital haritada Kızıl gezegendeki önemli coğrafi şekillerinin yanı sıra Mars kaşiflerinin bulunduğu yerler de görülebiliyor.