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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 16:28

NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti! 4 gönüllü bir yıl yaşayacak

Ay görevleri için geri sayım sürerken Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a gitmek için çalışmalara da hız verdi. Mars'ta kurulması planlanan üssün dünyadaki kopyası üretildi. 160 metrekarelik 'Mars habitatı'nda dört gönüllü bir yıl boyunca dünyadan izole şekilde yaşayacak.

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