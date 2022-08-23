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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 10:30

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni fotoğraflarını paylaştı!

James Webb Uzay Teleskobu, bu kez Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'i görüntüledi. California Üniversitesi'nden Imke de Pater, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada 'Jüpiter'i hiç böyle görmemiştik. Bunların hepsi oldukça inanılmaz.' dedi.

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