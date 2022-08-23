NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni fotoğraflarını paylaştı!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu'nun, Jüpiter'e ait daha önce hiç paylaşılmamış görüntüleri paylaştı.

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"JÜPİTER'İ HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİK"





California Üniversitesi'nden Imke de Pater yaptığı açıklamada "Jüpiter'i hiç böyle görmemiştik. Bunların hepsi oldukça inanılmaz. Dürüst olmak gerekirse, bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk." dedi.