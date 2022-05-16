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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:08

NASA görüntüleri paylaştı! Mars'taki gizli geçidin sırrı ne?

NASA'nın paylaştığı Mars'ta çekilen gizemli geçit fotoğrafı dünyanın gündemine oturmuştu.

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