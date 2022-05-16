NASA görüntüleri paylaştı! Mars'taki gizli geçidin sırrı ne?

Mars'ta NASA'nın Curiosity gözlem aracı tarafından çekilen bir fotoğraf görenleri hayrete düşürdü. Gizli bir geçit veya bir girişi andıran görüntüyle ilgili, çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmıştı.

Bir uçurumun kenarında oyulmuş bir giriş gibi duran alan, 'Bu geçit dünya dışı varlıklar tarafından yapılmış olabilir' iddiasının hızla yayılmasına neden oldu.

Imperial College'dan Profesör Sanjeev Gupta Daily Telegraph'a verdiği demeçte, NASA'nın Curiosity gözlem aracı tarafından fotoğraflanan dikdörtgen şeklinde bir girişin, aslında normal jeolojik süreçler tarafından (erozyon gibi) oluşturulduğunu söyledi.

Gezegensel jeolog Nicholas Mangold ise, "Belki daha da önemlisi, dünya dışı yaşamın kanıtını arayan insanlar için şunu söyleyebilirim. Geçit oldukça küçük, yani eğer bir varlık oraya evini yapmışsa, muhtemelen pek bir tehdit oluşturmazdı. Girintinin yüksekliğini bir metreden daha az hesapladık." dedi.

Sanjeev gizemli geçit iddialarına ilişkin açıklamasında, bunun bir kayadaki yarık da olabileceğini ileri sürdü.

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MARS'TAKİ GİZMELİ KAPI NASIL ORTAYA ÇIKTI





Görüntü 7 Mayıs'ta Curiosity tarafından çekildi ve takip eden günlerde, 'bunun bir geçit' olabileceği iddiasının ortaya atılmasıyla, viral oldu. Söz konusu dikdörtgen şekilden kaç tane olduğu bilinmezken, jeologlar erozyon ihtimali üzerinde durdu.





İngiliz jeolog Neil Hodgkins, "Çok ilginç bir görüntü, ancak muhtemelen doğal erozyon sonucu oluşmuş gibi görünüyor." dedi.