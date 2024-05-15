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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:08

NASA görüntüleri paylaştı! İşte güneşte meydana gelen patlama

Güneş'te devasa bir patlama daha meydana geldi. NASA, Güneş'teki patlamanın fotoğrafını yayınladı.

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