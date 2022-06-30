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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 09:37

NASA evrenin en derin fotoğrafını çekti! En kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacak

NASA'nın yeni uzay teleskobu James Webb, evrenin en derin fotoğrafını çekti. Ajans, görüntülerin işlendiğini ve kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı. Şimdiye kadar çekilen en eski kare Büyük Patlamada'dan 330 milyon yıl sonrasını gösteriyor.

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