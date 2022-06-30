NASA evrenin en derin fotoğrafını çekti! En kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacak

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NTV'nin haberine göre; NASA yöneticisi Bill Nelson ajansın yeni operasyonel James Webb Uzay Teleskobu sayesinde 12 Temmuz'da "Evrenimizin şimdiye kadar çekilmiş en derin görüntüsünü" ortaya çıkaracağını söyledi.

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Nelson "Bunu düşünürseniz, bu insanlığın daha önce hiç görmediği kadar uzak" dedi . James Wenn şimdi Dünya'dan bir milyon 1.5 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafında dönüyor. 10 milyar dolarlıka mal olan James Webb Uzay Teleskobu geçen yıl Aralık ayında fırlatılmıştı.

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Webb, devasa birincil aynası ve kızılötesine odaklanarak toz ve gazın içinden geçmesine izin veren aletleri sayesinde, evrene kendinden önceki herhangi bir teleskoptan daha fazla bakabiliyor.

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Nelson, "Güneş sistemindeki nesneleri ve diğer yıldızların yörüngesinde dönen ötegezegenlerin atmosferlerini keşfedecek ve bize potansiyel olarak atmosferlerinin bizimkine benzer olup olmadığına dair ipuçları verecek" diye ekledi.

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NASA yöneticisi Nelson "Sahip olduğumuz bazı sorulara cevap verebilir: Nereden geliyoruz? Orada daha ne var? Biz kimiz? Ve elbette, soruların ne olduğunu bile bilmediğimiz bazı sorulara cevap verecek" diye konuştu.

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Webb'in kızılötesi yetenekleri, 13,8 milyar yıl önce gerçekleşen Büyük Patlama'yı zamanda daha derinden görmesine izin veriyor.

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Evren genişlediğinden, en eski yıldızlardan gelen ışık, yayıldığı morötesi ve görünür dalga boylarından daha uzun kızılötesi dalga boylarına kayıyor. Uzun yıllar görev yapan Hubble'da bunları görüntüleyecek teknoloji bulunmuyordu.

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Şu anda, en eski kozmolojik gözlemler Büyük Patlama'dan sonraki 330 milyon yıl öncesine tarihleniyor, ancak Webb'in kapasiteleriyle gökbilimciler rekoru kolayca kıracaklarına inanıyorlar. NASA'dan heyecanlandıran açıklama: Evrenin en derin fotoğrafı çekildi - 9

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20 YIL ÖMÜR

NASA yönetici yardımcısı Pam Melroy da teleskopun 20 yıl boyunca çalışır durumda kalabileceğini ve başlangıçta öngörülen ömrünü iki katına çıkarabileceğini açıkladı.

Melroy, "Bu 20 yıl sadece tarihe ve zamana daha derine inmemize izin vermeyecek, aynı zamanda bilimde daha derine ineceğiz çünkü öğrenme, büyüme ve yeni gözlemler yapma fırsatımız var" dedi.

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NASA'da görev yapan Thomas Zurbuchen, NASA'nın 12 Temmuz'da Webb'in bir ötegezegen olarak bilinen uzak bir gezegenin ilk spektroskopisini paylaşmayı planladığını söyledi.

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Spektroskopi, uzaktaki nesnelerin kimyasal ve moleküler bileşimini analiz etmek için kullanıyor. Bu yöntem bir gezegensel spektrumun, atmosferini ve suya sahip olup olmadığı ve zemininin nasıl olduğu gibi diğer özelliklerini karakterize etmede kullanılıyor.