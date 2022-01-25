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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 15:10

NASA duyurdu! James Webb Uzay Teleskobu hedefine ulaştı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), şimdiye kadarki uzaya fırlatılan en büyük ve en güçlü teleskop olan James Webb'in hedefine ulaştığını duyurdu. NASA Başkanı Bill Nelson, James Webb'in uzayla ilgili ilk gözlemlerini sabırsızlıkla beklediğini açıkladı.

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