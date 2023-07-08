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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2023 Cumartesi 09:14

NASA duyurdu! Güneş'in 9 milyon katı büyüklüğünde

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu ile CEERS 1019 galaksisinin merkezinde konumlanan bugüne kadar tespit edilmiş 'en yaşlı süper kütleli kara deliğin' keşfedildiğini açıkladı. Kara deliğin Güneş'in 9 milyon katı büyüklüğünde olduğu belirtildi.

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