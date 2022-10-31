  • $18,619
  • 18,5179
  • 980.46
  • 3935.45

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:09

NASA devasa krateri fotoğrafladı! İşte Marsa çarpan meteorun etkisi

NASA'nın InSight uzay aracı 24 Aralık'ta 4 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Bilim insanları bu depremin nedenini daha sonra öğrendiler. Mars'a çarpan meteor 4 büyüklüğünde bir deprem meydana getirirken çarpma nedeniyle oluşan dev krater bilim insanlarını şaşırttı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.