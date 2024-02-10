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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 15:27

Modernize edilen ilk M60T tankları teslim edildi! 'Kötü komşu ev sahibi yaptı'

Modernize edilen M60T tanklarının ilk partisi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Törende konuşma yapan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, tank modernizasyonunda yabancı firmalarla yaşanan sorunlara dikkat çekti. Modernizasyon ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan projeyle 'atış kontrol sistemi'ni yerlileştirdiklerini söyleyen Görgün, 'Pek çok sahada olduğu gibi, kötü komşu ülkemiz savunma sanayiini ev sahibi yapmıştır.' dedi.

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