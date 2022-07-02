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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 10:34

Model uydu yarışmasında dünya birincisi oldular! Türkiye'nin ilk cep uydusunu yapan ekip

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'yı tasarlayıp uzaya gönderen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzay Takımı Grizu 263 ekibi, Amerika'da düzenlenen CanSat model uydu yarışmasında tasarladıkları yeni uyduyla 'dünya birincisi' oldu.

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