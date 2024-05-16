  • $32,2814
  • 35,046
  • 2473.04
  • 10537.4

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 16:11

MİT'ten sosyal medya uyarısı! Bu hataları sakın yapmayın

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sayfasında, çocuklara sosyal medya mecralarını güvenli ve dikkatli şekilde kullanabilmesi için neler yapmaları gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu. MİT'in resmi internet sayfasında 'Çocukların Sosyal Medyayı Güvenli Kullanımı' başlığı altında 5 madde sıralandı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.