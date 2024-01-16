  • $30,1111
  • 32,8437
  • 1974.23
  • 8037.62

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 13:10

Mineral gübreye dönüşen madenler toprağı besliyor

Madenlerden üretilen mineral gübre, toprağın güçlenmesi için gerekli maddeleri sağlarken, bu gübrenin üretimi esnasında ortaya çıkan karbon salımının ortadan kaldırılması için Avrupa Birliği'nin (AB) talep ettiği düzenlemelerin devreye alınması gerekiyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.