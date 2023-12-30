  • $29,5803
  • 32,7816
  • 1961.76
  • 7470.18

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 16:54

Milli torpido AKYA'dan tam isabet! İlk atış testi gerçekleştirildi

Roketsan tarafından geliştirilen milli ağır torpido AKYA'nın harp başlıklı ilk atış testi, Doğu Akdeniz'deki TCG Preveze Denizaltısı'ndan başarıyla gerçekleştirildi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.