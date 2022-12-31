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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 15:11

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Kızılelma' ziyareti! Yerli insansız savaş uçağı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'yı inceledi.

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