  • $14,8317
  • 16,308
  • 933.902
  • 2175.51

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 17:44

Milli savaş uçağının motoru yerli olacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağın (MMU) neredeyse tüm parçalarının tasarımının bittiğini, uçağı yerli motorla teslim etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.