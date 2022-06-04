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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Haziran 2022 Cumartesi 15:19

Milli mühimmatlar birer birer sahaya iniyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde insansız hava araçları (İHA) için geliştirilen lazer güdümlü minyatür mühimmat Bozok'un seri üretimi başladı.

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