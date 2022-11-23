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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 16:59

Milli Muharip Uçak'ta kritik bir aşamaya daha geçildi! Sanayinin lokomotifi bir proje

Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak'ın yapım sürecinde kritik bir aşama daha geçilirken, uçağın gövde ve kanat parçaları son montaj hattına taşınarak montaj çalışmaları başladı.

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