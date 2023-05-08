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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 14:38

Milli muharip uçak KAAN'ın fiyatı belli oldu! Tanesi 2 milyar TL

Türkiye'nin en iddialı teknoloji projesi olarak nitelendirilen Milli Muharip Uçak KAAN yaklaşık 3 bin personelin çabasıyla bu yıl yapılması hedeflenen ilk uçuşuna hazırlanırken uçağa ilişkin ilk fiyat bilgisi de ortaya çıktı. Uçağın fiyatının 100 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar TL) olacağı dile getirildi.

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