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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 15:43

Milli Muharip Uçağında kullanılacak! Bakanı Varank, TUSAŞ'a teslim ettiklerini duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Milli Muharip Uçağında kullanılacak görev bilgisayarı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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