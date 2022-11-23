Milli Muharip Uçağında kullanılacak! Bakanı Varank, TUSAŞ'a teslim ettiklerini duyurdu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 5. nesil bir savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçağının görev bilgisayarını başarıyla ürettiklerini ve zamanından önce TUSAŞ'a teslim ettiklerini duyurdu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunda, geliştirilen teknolojilerle Türkiye'nin, kendi savaş yönetim sistemiyle denizaltısından kendi torpidosunu güdüleyebilen dört ülkeden biri olduğuna dikkati çekti.

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Varank, geliştirilen teknolojilerle Türkiye'nin, kendi savaş yönetim sistemiyle denizaltısından kendi torpidosunu güdüleyebilen dört ülkeden biri olduğuna dikkati çekerek,

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"5. nesil bir savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçağımızın görev bilgisayarını başarıyla ürettik ve zamanından önce TUSAŞ'a teslim ettik." açıklamasında bulundu.

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Söz konusu görev bilgisayarında çalışan gerçek zamanlı işletim sisteminin çok çekirdekli sürümünü de yine Türk mühendislerin geliştirdiği belirten Varank, "Ben Milli Mahirip Uçağımızın uçuş bilgisayarını burada gururla gösterdiğimde 'sadece savaş teknolojisine yatırım yapıyorsunuz' diyenler çıkacaktır.

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Onlar için de Tam Otomotik Harici Defibrilatör.

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Yani kalp elektro-şok cihazını da komisyonumuza getirdim.

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ASELSAN'ın yerli bir start up ile birlikte geliştirdiği bu ürün ani kalp durmalarına müdahalede kullanılıyor" ifadesini kullandı.

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Bakan Varank, TUBİTAK tarafından geliştirilen 5. nesil bir savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçağının görev bilgisayarını gösterdi.

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İşte Milli Muharip Uçağının görev bilgisayarı...

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Milli Muharip Uçak nedir?

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MMU Projesi kapsamında yurt içi imkanlarla üretilen modern uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 ların yerini alacak.

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Projeyle yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu

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Türkiye'nin 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alması hedefleniyor.

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Milli Muharip Uçağın üretimi TUSAŞ bünyesinde devam ediyor.

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İlk prototip uçağın 18 Mart 2023 tarihinde motorları çalışır şekilde hangardan çıkış yapması ve yer testlerine başlaması bekleniyor.

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