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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 14:41

Milli hava platformlarını Türk mühendisleri donatıyor!

Türk mühendislerinin tasarım ve üretim yetenekleriyle ortaya çıkarılan yüksek kalitedeki ürün ve alt sistemler milli helikopter ve uçak projelerinde birer birer yerini alıyor.

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