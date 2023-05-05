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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 15:44

Milli Elektrikli Tren Seti yarın Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli olarak üretilen Milli Elektrikli Tren Seti yarın Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda vatandaşların ziyaretine açılacak.

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