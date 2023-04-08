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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2023 Cumartesi 13:36

Milli dronlara yeni yetenek! Haberleşmede sınır tanımayacak

Türk savunma sanayisinde Anka, Aksungur, Bayraktar Akıncı, gibi taktik ve orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava araçlarından (İHA) sonra döner kanatlı dronlar da binlerce kilometre uzaktan kontrol yeteneği kazanıyor. İnsansız hava araçları üreten teknoloji şirketi Zyrone Dynamics ile yazılım ve haberleşme çözümleri sunan CTech, dronların uzaktan kontrolüne yönelik işbirliği yaptı. Zyrone Dynamics tarafından geliştirilen ZCQM hava aracına, CTech'in çok kanallı haberleşmeye imkan tanıyan patentli MOBIoT ürünü entegre edilerek gerçek zamanlıya yakın veri haberleşmesi ve görüntü transferi sağlandı, hava aracı görüş ötesinde kontrol edildi. Bu sayede Ankara-Ayaş'ta konuşlu hava aracı, Katar-Doha'dan kontrol edilerek görev uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

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