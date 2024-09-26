Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,2142
  • 38,2296
  • 2945.46
  • 9962.59

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 13:36

Meyve atıkları çöpe değil gelire dönüşecek! Çalışmalara aralıksız devam ediyorlar

TÜBİTAK MAM Gıda İnovasyon Teknolojileri Araştırma Grubu Lideri ve gıda mühendisi Dr. İncinur Hasbay, avokado, elma ve turunçgil atıklarını katma değerli ürünlere dönüştürerek hem israfın önüne geçmeye hem de ekonomik getiri sağlayacak yeni ürünler geliştirmeye çalıştıklarını, araştırma sürecini de sıfır atık prensibiyle oluşturduklarını bildirdi.