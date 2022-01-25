Meta'dan dünyanın en hızlı süper bilgisayarı geliyor

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Adını Meta olarak değiştiren Facebook'ın CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal medya platformunun, sanal bir dünya inşa etme planın bir parçası olarak dünyanın en hızlı yapay zeka odaklı süper bilgisayarını inşa ettiğini duyurdu.

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HALİ HAZIRDA DÜNYANIN EN HIZLI BEŞİNCİ BİLGİSAYARI

Zuckerberg, bir blog yazısında, fiziksel ve dijital dünyayı sanal ve artırılmış gerçeklik aracılığıyla harmanlayan bir kavram olan metaverse'in "muazzam" bilgi işlem gücü gerektireceğini açıkladı. Ayrıca, Meta tarafından AI Research SuperCluster (RSC) olarak adlandırılan süper bilgisayarının şimdiden dünyanın en hızlı beşinci bilgisayarı olduğunu söyledi.

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ZUCKERBERG TARİH VERDİ

37 yaşındaki milyarder, "Meta'nın veri tabanı için inşa ettiğimiz deneyimler çok büyük bir bilgi işlem gücü (katrilyonlarca işlem/saniye) gerektiriyor ve RSC, trilyonlarca örnekten öğrenebilen, yüzlerce dili anlayabilen ve daha fazlasını yapabilen yeni yapay zeka modellerinin oluşturulmasını mümkün kılacak. Meta'nın uzmanları, yaz aylarında tamamlandığında RSC'nin dünyanın en hızlı bilgisayarı olmasını bekliyor " açıklamasını yaptı.

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META GÜNLÜK OLARAK 2,8 MİLYAR KULLANICIYA SAHİP

Yapay zeka beynin temel mimarisini bilgisayar biçiminde taklit ederek, çok büyük miktarda veriyi işliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta, 2,8 milyar günlük kullanıcısından gelen önemli miktarda veriyi işliyor.

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MUHBİR HAUGEN: FACEBOOK BÜYÜMEYİ, GÜVENLİĞE TERCİH EDİYOR

Diğer taraftan, Facebook 2019 yılında Cambridge Analytica skandalının ardından, mahremiyet ihlalleri nedeniyle 5 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. Eski bir Facebook çalışanı olan Frances Haugen, Facebook'un binlerce iç yazışmasını ve belgesini basına sızdırdı. Facebook'un "büyümeyi güvenliğe tercih ettiğini" kanıtladığını belirtti.

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YÜZLERCE DİLİ AYNI ANDA SESLİ OLARAK ÇEVİREBİLECEK

Bununla birlikte, Meta araştırmacıları ise binlerce işlemciden oluşan ve açıklanmayan bir yerde bulunan RSC'nin platformlarındaki zararlı içeriğin belirlenmesine yardımcı olacağını söyledi. Meta'da teknik program yöneticisi olan Kevin Lee ve bir yazılım mühendisi olan Shubho Sengupta, süper bilgisayarın farklı ülkelerden oyuncular arasındaki konuşmaları anında çevirmesini beklediklerini açıkladı.

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Meta çalışanları ayrıca, özel kulaklıklar ve gözlükler geliştirilmesi için çalıştıklarını söyleyerek, dünyanın dört bir yanındaki büyük insan gruplarının, gerçekliğin üzerine dijital bir katmanın yerleştirildiği, artırılmış gerçekliğe dayalı bir oyun oynamasına izin verebileceğini söyledi.