  • $13,5395
  • 15,286
  • 799.818
  • 1918.82

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 14:07

Meta'dan dünyanın en hızlı süper bilgisayarı geliyor

Teknoloji milyarderi Mark Zuckerberg, Facebook, Whatsapp ve Instagram'ın sahibi olan Meta'nın yapay zeka odaklı süper bir bilgisayar inşa ettiğini duyurdu. AI Research SuperCluster (RSC) olarak adlandırılan cihazın, şu anda dünyanın en hızlı 5. süper bilgisayarı olduğunu söyleyen Zuckerberg, yapılan iyileştirmelerin ardından yaz aylarında alanında bir numara olacağını açıkladı. Diğer taraftan, günlük olarak yaklaşık 2,8 milyar aktif kullanıcıya sahip olan sosyal medya imparatorluğunun, sanal gerçeklik evreni 'metaverse' için çok büyük miktarlarda veriyi işlemesi gerekiyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.