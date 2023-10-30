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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 14:19

Mersin'de akademisyenler geliştirdi! Enkazda canlı hareketi tespit eden radar

Mersin Üniversitesi (MEÜ) akademisyenleri, enkaz ve göçük altında kalan canlıların hareketliliğini gösteren radar tasarlıyor.

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