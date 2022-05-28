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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:39

Mehmetçik'e yeni güç geliyor! İşte 'Askeri Taktik Operasyon Kiti (ATOK)' ve özellikleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri A.Ş. tarafından geliştirilen ATOK Sistemi sayesinde Mehmetçik, geleceğin giyilebilir teknolojileri ile donatılacak. Böylece güvenlik güçlerinin operasyon sahasına hakimiyetleri en üst seviyeye çıkarılacak.

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