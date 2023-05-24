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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:14

Mavi vatan'ın muhafızı ULAQ yeni göreve hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi şirketi Meteksan Savunma, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'na (LIMA 2023) katıldı. Meteksan Savunma, fuar kapsamında insansız deniz aracı ULAQ ürün ailesi, lazer elektronik harp sistemi Nazar, sentetik açıklıklı radar MILSAR'ın aralarında bulunduğu bir dizi ürünü tanıttı. Şirket, ULAQ ürün ailesinin arama-kurtarma konfigürasyonu olan ULAQ SAR'ı ilk kez fuarda sergiledi.

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