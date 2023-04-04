Mart ayında Google'da en çok arananlar belli oldu! İşte listedeki kelimeler

Google Türkiye her sene her ay ve hafta şeklinde en merak edilen ve aratılan şeylerin neler olduğunu liste şeklinde paylaşıyor.
Peki, mart ayında Google Türkiye'de en çok gündem olan ve aratılanlar neler? İşte çıkarılan verilere göre 24 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında aratılan kelimeler
İlk 3'te aratılanlar dikkat çekti!
Listede başı çeken ve en çok aratılan konu Fenerbahçe-Sevilla futbol maçı oldu.
Google tarafından paylaşılan listede ikinci sırada Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar saatleri oldu. 3. sırada ise Sahur vakti saatleri aratıldı.
Öte yandan en dikkat çeken herkesi heyecanlandıran Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg aratıldı. ÖSYM/YKS'de çok aratılanlar arasında girdi.
24 Mart ile 31 Mart tarihleri aralığında Google Türkiye'de en çok arananlar şu şekilde sıralandı: