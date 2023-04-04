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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 09:48

Mart ayında Google'da en çok arananlar belli oldu! İşte listedeki kelimeler

2023'ün Mart ayında Google'da en çok aratılan kelimeler belli oldu. Google Türkiye, 24 Mart ile 31 Mart tarihleri aralığında en çok aranan kelimeleri paylaştı. Google Türkiye'nin hazırladığı verilere göre en çok aranan kelimeler şaşırttı. İşte en çok aratılan kelimeler listesi...

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