Mart ayında Google'da en çok arananlar belli oldu! İşte listedeki kelimeler

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Google Türkiye her sene her ay ve hafta şeklinde en merak edilen ve aratılan şeylerin neler olduğunu liste şeklinde paylaşıyor.

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Peki, mart ayında Google Türkiye'de en çok gündem olan ve aratılanlar neler? İşte çıkarılan verilere göre 24 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında aratılan kelimeler

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İlk 3'te aratılanlar dikkat çekti! Listede başı çeken ve en çok aratılan konu Fenerbahçe-Sevilla futbol maçı oldu.

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Google tarafından paylaşılan listede ikinci sırada Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar saatleri oldu. 3. sırada ise Sahur vakti saatleri aratıldı.

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Öte yandan en dikkat çeken herkesi heyecanlandıran Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg aratıldı. ÖSYM/YKS'de çok aratılanlar arasında girdi.

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24 Mart ile 31 Mart tarihleri aralığında Google Türkiye'de en çok arananlar şu şekilde sıralandı:

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1- Fenerbahçe – Sevilla futbol maçı

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2- İftar saati

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3- Sahur vakti

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4- Berat Kandili