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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Aralık 2022 Cumartesi 09:58

Mars'ta Dünya'dakine benzer mega tsunami! Dinozorların yok oluşundaki gizem çözülecek mi?

Yapılan son araştırmada Mars'ta yaklaşık 3,4 milyar önce gerçekleştiği düşünülen mega tsunaminin, 66 milyon yıl önce Dünya'daki tüm uçamayan dinozorların kitlesel yok oluşuna katkı sunan Chicxulub etkisine benzer asteroit çarpmasından kaynaklanmış olabileceği ortaya çıktı.

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