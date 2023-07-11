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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 15:07

Mars hakkında bilim dünyasını şaşırtan delil! 400 bin yıl önce...

Çin'in Mars yer aracı Curong, Mars kumullarında yaptığı keşifte, iklimin 400 bin yıl önce önemli ölçüde değiştiğine dair deliller buldu.

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