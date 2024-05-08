  • $32,2885
  • 34,8732
  • 2436.94
  • 10268.6

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2024 Çarşamba 15:21

Marmara'da tsunami hazırlığı! 7 dakikada haber verecek

Beklenen İstanbul depreminin yıkıcı etkisi kadar Marmara Denizi kıyılarında oluşturacağı tsunami ihtimali de endişe yaratırken yeni 'Çok Disiplinli Tsunami Erken Uyarı' sistemi devreye alındı. Uluslararası standartlarda bir depremin olması durumunda 7 dakika içerisinde bir tsunami olup olmayacağı paylaşılacak.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.