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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 11:03

Marmara Denizi'nde korkutan sonuç! İşte TÜBİTAK gemisinin raporu

TÜBİTAK, Marmara Araştırma Gemisi'yle açılarak Marmara'da incelemelerde bulunan 9 bilim insanı, denizin alt tabakasında oksijenin tükenme seviyesine geldiğini belirledi. Başuzman Araştırmacısı Sabri Mutlu, 'Şu an sıfır seviyesinde, eğer daha da altına inerse oksijensiz solunum gerçekleştirilmeye başlanacak. O zaman da Karadeniz'in dibi gibi hidrojen sülfür tabaka oluşmaya başlayabilir' dedi.

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