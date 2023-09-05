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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Eylül 2023 Salı 11:34

Marmara Denizi'nde korkutan araştırma! Oksijen azalıyor, sıcaklık artıyor

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünden bilim insanlarının yaz dönemi ölçümlerinin ilk bulgularına göre, Marmara Denizi'nde sıcaklık artarken oksijen seviyesi azalıyor.

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