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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2023 Perşembe 11:41

Liseliler muz kabuğundan ürettikleri unu piyasaya sürdü

Genç Başarı Eğitim Vakfının GençBizz Lise Girişimcilik Programı kapsamında şirket kuran lise öğrencileri, ileri dönüşüm tekniğiyle muz kabuğundan elde ettikleri unu piyasaya sürdü.

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