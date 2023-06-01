Liseliler muz kabuğundan ürettikleri unu piyasaya sürdü

1 / 14

Bu çalışmayla Türkiye genelinde lise öğrencileri tarafından kurulan 650 girişimcilik şirketinin katıldığı yarışmada ilk 15'e kalmayı başaran gençler, 2-4 Haziran'da Eskişehir'de düzenlenecek finalde birincilik için mücadele edecek.

2 / 14

Ankara Betül Can Anadolu Lisesi öğrencileri, proje danışmanları refakatinde 1200 lira sermayeyle MUN GençBizz Şirketi'ni kurdu.

3 / 14

Mersin'den temin ettikleri muz kabuklarını önce Polatlı Ziraat Odası tesislerinde kurutan öğrenciler, daha sonra bazı işlemlerden geçirdikleri kurutulmuş kabuklardan muz unu elde etti. Bu şekilde üretilen un, besin değerinin belirlenmesi ve tüketime uygun olup olmadığının anlaşılması için ODTÜ Gıda Güvenliği Laboratuvarı'nda test edildi.

4 / 14

Raporların olumlu çıkması üzerine üretilen undan hazırlanan 150'şer gramlık 60 paket un, internetten satışa sunuldu. Glüten ve laktoz içermeyen, yağ oranı da düşük olan ürün, kısa sürede alıcı buldu. Türkiye'de ilk kez muz kabuğundan elde edilen unun patentini almak için başvuru yapan gençler, seri üretim için destek bekliyor.

5 / 14

"Şirketin işleyişi gençlere bağlı"

MUN Genç Şirketi proje danışmanı edebiyat öğretmeni Zehra Çınar Boy ve şirket yöneticisi öğrenciler, üretim sürecini AA muhabirine anlattı. Genç Başarı Vakfının öğrencilerin üretime dayalı proje odaklı eğitimi almaları amacıyla başlattığı projede yer almak için şirket kurmaya karar verdiklerini belirten Boy, daha sonra faaliyet alanı için ileri dönüşüm tekniğini referans aldıklarını dile getirdi.

6 / 14

Saha çalışmalarının sonunda muz kabuğundan un elde etmek için öğrencilerle anlaştıklarını söyleyen Boy, "Geldiğimiz aşamada, muz kabukları çöpe gitmesin, bunun üzerine çalışalım dedik. Çabalarımızın sonunda muz kabuğundan un elde etmeyi başardık. Gençlere fırsat verdiğimizde çok güzel işler başardıklarını bu şekilde bir kez daha gördük." dedi.

7 / 14

Elde edilen ürünle Genç Başarı Eğitim Vakfının, GençBizz Lise Girişimcilik Programı yarışmasına katıldıklarını ifade eden Boy, Türkiye'deki proje okulları bünyesinde kurulan 650 girişimcilik şirketi arasında ilk 15 okul arasında yer aldıklarını aktardı.

8 / 14

Bu sonuçla Eskişehir'de 2-4 Haziran'da düzenlenecek finale katılmaya hak kazandıklarını belirten Boy, şöyle devam etti:

"Kurduğumuz şirketin işleyişi gençlere bağlı. İnsan kaynaklarından tutun, hakla ilişkiler departmanına kadar her şeyi gençler yürütüyor. Lise çağında girişimcilik nasıl yapıldığını onlara kazandırmış oluyoruz. Ayrıca üretim sürecinde bir problemi çözüme kavuşturmak, analitik düşünme, zamanı verimli kullanma yeteneğini ediniyorlar. Bunlar bizim için çok büyük değerler."

9 / 14

"Ekonomiye ciddi bir katkı sunar"

Şirketin genel müdürü 10. sınıf öğrencisi Bengü Biçer, çevreci bir şirket olarak kurulduklarını, amaçlarının atıkları ileri dönüşüm tekniğiyle ekonomiye kazandırmak olduğuna dikkat çekti.

10 / 14

Uzun çabaların sonucunda elde ettikleri ürünü Türkiye'ye tanıtmak istediklerini dile getiren Biçer, böylece bütün atıkların dönüştürülebileceğini herkese göstermiş olacaklarını anlattı.

Şirketin finans müdürü 10. sınıf öğrencisi Kemal Çağan Bozkurt, şirketi kurmak için topladıkları 1200 lira sermaye ile Mersin'den 80 kilo muz kabuğu aldıklarını belirtti.

11 / 14

Kabukları, Polatlı Ziraat Odası'nın tesislerindeki fırınlarda kuruttuktan sonra un haline getirdiklerini, 150'şer gram halinde ambalajladıktan sonra ürünü internet ortamındaki mağazalardan satışa sunduklarını ifade eden Bozkurt, paket başına yüzde 15 oranında kar elde ettiklerini söyledi. Şirketin Ar-Ge müdürü 11. sınıf öğrencisi Batuhan Çomak, sermayelerinin yeterli olmadığı için seri üretime geçemediklerini belirterek, "Oldukça sağlıklı olan bu temel besin kaynağının seri üretime geçmesi için destek istiyoruz. Türkiye'de her yıl 300 bin tondan fazla muz kabuğu atığı çıkıyor. Seri üretime geçtiğimiz takdirde, bu kadar ürün hem çöp olmayacak hem de ekonomiye ciddi bir katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

12 / 14

Şirketin iletişim müdürü 10. sınıf öğrencisi Parla Çeşitli, üretim aşamasını tamamladıktan sonra hedef kitleyi belirlemek ve onlara ulaşmak için sosyal medya kanallarını kullandıklarını söyledi. Ürünü talep edenler arasında özel diyet uygulayanlar ile vegan beslenenlerin yanı sıra çölyak hastalığı, glüten ve laktoz intoleransı olanların yer aldığını aktardı.

13 / 14

Satış müdürü 10. sınıf öğrencisi Elif Özçelik, ürünün Türkiye genelinde bilinmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerin belirterek, "Bu durumda çevremizde çöp ya da kullanılmayacağı düşünülen atıkları aslında ileri dönüşümle yeniden sofralara kazandırılabileceğini gösterdik." diye konuştu.