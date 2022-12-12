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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 15:19

Lise öğrencisinin büyük başarısı! jeneratör motorundan 4 tekerlekli araç yaptı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meslek lisesi bilgisayar bölümünde eğitim gören Atakan Zambak hurda metal ve atıl malzemeleri kullanarak jeneratör motorundan 4 tekerlekli araç yaptı.

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