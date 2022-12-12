Lise öğrencisinin büyük başarısı! jeneratör motorundan 4 tekerlekli araç yaptı

Daha önce ağaç motoruyla bisikletini bir araya getirerek moto-bisiklet yaparak ilçede herkesin dikkatini çeken Atakan Zambak, bu defa jeneratör motorunu kullanarak 4 tekerlekli araba yapmayı başardı.

Bundan sonraki hedefinin ise güneş enerjisiyle çalışan yarı otomatik bir araba yapmak olduğunu ifade eden Atakan Zambak, "Bugüne kadar kendi imkanlarımla hurda malzemeleri kullanarak ağaç motorundan motbisiklet ve jeneratör motorundan dört tekerlekli araba yaptım. Ancak bundan sonra çevre dostu güneş enerjili araba yapmak istiyorum. Ayrıca bilgisayar bölümünde okuyorum ve yazılım programlarıyla yarı otomatik bir araç olsun istiyorum. Bununla ilgili kendimce bir çalışma da yapmaya başladım" dedi.

Amacının iyi bir yazılımcı olmak için Bilgisayar Mühendisliği okumak olduğunu da belirten Zambak, "Günümüz teknoloji dönemi ben de bu doğrultuda hayallerimiz gerçekleştirmek için bu alanda üniversite eğitimi almak istiyorum. Bu güne kadar mekanik alanda hurda malzemelerle bir takım çalışmalar yaptım ama asıl amacım daha teknolojik bir takım çalışmalar yapmaktır. Bu konuda da çalışmalarımı yürütüyorum. Bir tarafta üniversiteye hazırlanırken, diğer tarafta boş zamanlarımı sanayide geçiriyorum. Benim bu uğraşlarımı gören öğretmenlerim de her türlü desteği veriyor" diye konuştu.

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Atakan'ın yeteneği şaşırtıyor





Atakan'ın oldukça yetenekli bir öğrenci olduğunu ifade eden öğretmeni Osman Yılmaz, "Öğrencimiz Atakan oldukça başarılı bir öğrenci. Çok daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Sanayi sitesini dolaşarak topladığı işe yaramayan hurdalardan daima mekanik ve elektronik icatlar yapma çabası içerisinde oluyor. Atakan çalışırken yine ne tür bir icat ortaya çıkaracak diye artık merak eder hale geldik. Okulda gördüğü robotik kodlama dersleriyle kendisini aşan üniversiteyi kazanmasıyla çok daha iyi yerlerde göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.Giresun'un Tirebolu ilçesinde meslek lisesi bilgisayar bölümünde eğitim gören Atakan Zambak hurda metal ve atıl malzemeleri kullanarak jeneratör motorundan 4 tekerlekli araç yaptı.





Daha önce ağaç motoruyla bisikletini bir araya getirerek moto-bisiklet yaparak ilçede herkesin dikkatini çeken Atakan Zambak, bu defa jeneratör motorunu kullanarak 4 tekerlekli araba yapmayı başardı.

Bundan sonraki hedefinin ise güneş enerjisiyle çalışan yarı otomatik bir araba yapmak olduğunu ifade eden Atakan Zambak, "Bugüne kadar kendi imkanlarımla hurda malzemeleri kullanarak ağaç motorundan motbisiklet ve jeneratör motorundan dört tekerlekli araba yaptım. Ancak bundan sonra çevre dostu güneş enerjili araba yapmak istiyorum. Ayrıca bilgisayar bölümünde okuyorum ve yazılım programlarıyla yarı otomatik bir araç olsun istiyorum. Bununla ilgili kendimce bir çalışma da yapmaya başladım" dedi.