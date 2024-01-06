Lise öğrencisi, mantar atıklarından deri elde etti

Bu atıkları değerlendirebilmek adına bir süre araştırma yapan Salman, lifli olan kombucha mantarından gözenekli bir yapı elde edildiğini fark etti.

Kimya öğretmeni Ayşe Ongun Yüce'nin de desteğiyle bu mantarın deri elde etmede kullanılabileceğini belirleyen Salman, "Kombucha Mantarından Biyoderi" projesi hazırladı.

Diyabet hastası annesinin de bu mantarın çayını yaparak tükettiğini, atıklarının ise çöpe gittiğini anlatan Salman, bunları yeniden ekonomiye kazandırma fikriyle projesinin ortaya çıktığını belirtti.

Fuar kapsamında düzenlenen ve 23 ülkeden katılımcıların yer aldığı yarışmada Salman, projesiyle kimya kategorisinde ikincilik elde etti.

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Salman, danışman öğretmeni ile geliştirdikleri projeyle hem atıkları değerlendirdiklerini hem de ikincilik elde ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Geliştirdiğimiz ürünün ilerleyen yıllarda suni derilere alternatif olarak kullanabileceğini düşünüyoruz. Atıklardan faydalandık ve çevreye zarar vermiyoruz. Aynı zamanda dönüştürebilir bir ürün tasarladık. Temel malzememiz mantar lifli olduğundan hem nefes alabilir hem de gözenekli bir yapı elde ettik."