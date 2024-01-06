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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2024 Cumartesi 12:07

Lise öğrencisi, mantar atıklarından deri elde etti

Adana'da lise öğrencisi Fatma Nur Salman, kombucha mantarının atıklarını kullanarak biyoderi üretti.

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