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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 16:48

Lise öğrencileri 40 günde yaptı! Tek şarjla 70 kilometre yol yapabiliyor

Osmaniye'de 5 lise öğrencisinin öğretmenlerinin gözetiminde 40 günde yaptığı elektrikli araba, tek şarjla 70 kilometre yol yapabiliyor.

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