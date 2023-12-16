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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 12:47

Kocaeli'deki meslek lisesi savunma sanayisine ara eleman yetiştirecek

Kocaeli'de proje okul olarak belirlenen meslek lisesi, savunma sanayisinin ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacak.

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