  • $19,421
  • 21,459
  • 1247.26
  • 4790.39

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 14:39

Kocaeli'de TEKNOFEST yarışlarında piste çıktılar! Alternatif enerjili araçlar

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.