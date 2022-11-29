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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 15:53

'Kızılelma ve TCG Anadolu'ya övgüler! Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirecek

ABD merkezli Forbes dergisi, Türkiye'nin Kızılelma ve Bayraktar TB3'ün Türkiye'nin yeni amiral gemisi TCG Anadolu'da konuşlandırılmasına dikkat çektiği makalede, övgü dolu ve çarpıcı ifadelere yer verdi. Forbes, TCG Anadolu'nun pistinde konuşlanacak olan Türkiye'nin kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği hava araçlarını eşsiz olarak niteledi.

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