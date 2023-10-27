  • $28,2258
  • 29,8314
  • 1819.7
  • 7706.41

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 16:52

Kızılelma ve Bayraktar TB3 için heyecanlandıran açıklama! Dünya muharebe tarihinde devrim olacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın yanında dünyanın ilk SİHA gemisi olacak kısa pistli uçak gemisi TCG Anadolu için tasarladıkları Bayraktar TB3'ü geliştirme çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Bayraktar, yakın zamanda yer testlerinin, yerden havalanma ve iniş testlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, 'Bugün itibarıyla ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. TCG Anadolu'ya konuşlanacak olan Bayraktar TB3 ve Kızılelma havacılık tarihinde aslında bir devrimi işaret ediyor.' dedi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.