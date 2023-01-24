Kızılelma ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı! Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı

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Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin tamamen öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, 2. uçuşunda sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı.





Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından, "Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun." paylaşımında bulundu.