  • $18,8125
  • 20,4925
  • 1173.99
  • 5295.92

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 09:34

Kızılelma ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı! Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı

İnsansız savaş uçağı Kızılelma, sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.