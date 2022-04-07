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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Nisan 2022 Perşembe 17:15

'Kıraç', Mersin polisine teslim edildi

Mersin'de, polislerin her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yaparak olaylardan hızlı sonuç alabilecekleri 'Kıraç' isimli mobil kriminal polis laboratuvarı hizmete girdi.

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