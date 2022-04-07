'Kıraç', Mersin polisine teslim edildi

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "Kıraç", İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

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İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, müdürlük binasında düzenlenen teslim töreninde, "Kıraç"ı inceledi.

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Aslan, gazetecilere, mobil kriminal polis laboratuvarının çok sayıda ilde olduğu gibi kentte de hizmet vermeye başladığını söyledi.

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"Kıraç"ın yüzde yüz yerli ve milli, çok fonksiyonlu ve 4 çeker bir araç olduğunu anlatan Aslan, şunları kaydetti:

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"İçinden hiç inmeden çevresindeki olayları inceleyebileceğimiz, araştırabileceğimiz, çok fonksiyonlu bir aracımız. Bu tip araçlarımızla gücümüze güç katıyoruz.

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Bu aracımızı da buradaki güvenlik hizmetlerinde kullanacağız. Suç ve suçluluğu önleme çalışmalarına katkıda bulunacak.

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Aracın içerisinden parmak izini anında karşılaştırıp suç ve suçluyu bulabiliyorsunuz. Bu da inanılmaz bir hız getiriyor. Hızlı olduğunuz zaman da öne geçmiş oluyorsunuz, öne geçtiğiniz zaman da başarılı oluyorsunuz."

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Senaryo gereği katil zanlısı ortaya çıkarıldı

Törenin ardından, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, senaryo gereği bir cinayet olayında delil araştırması yaptı.

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Ekipler, faili tespit etmek için elde edilen bulguları mobil kriminal polis laboratuvarına götürdü.

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Burada parmak izi verileri sistemdeki kayıtlarla eşleştirildi ve katil zanlısının kimliği ortaya çıkartıldı.

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