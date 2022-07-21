Kimyasal ve nükleer tehdide karşı Mehmetçik'e üst düzey koruma
Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) saldırılara karşı uzmanlaşmış Eskişehir'de konuşlu 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı Hava Kuvvetleri KBRN Uzman Savunma Bölüğü, Mehmetçik'in yanı sıra uçak, bina, araç ve teçhizattaki kirliliğin giderilmesinde etkin rol üstleniyor .KBRN Uzman Savunma Bölüğü'nün 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancıyla muharebe koşulları oluşturularak yaptığı eğitim tatbikatı, AA ekibi tarafından görüntülendi.