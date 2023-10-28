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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 14:05

Kemik kanseri tedavisinde kullanılacak! Sakarya'da akademisyenler geliştirdi

Sakarya'da akademisyenler, kemik kanseri tedavisinde kullanılmak üzere 'hibrit implant kaplama malzemesi' üretti.

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