Kemik kanseri tedavisinde kullanılacak! Sakarya'da akademisyenler geliştirdi

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) akademisyenleri Prof. Dr. Cuma Bindal, Prof. Dr. Mediha İpek, Prof. Dr. Mahmut Özacar, Doç. Dr. Serbülent Türk, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Altınsoy ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Fatma Çelebi Efe tarafından "Kemik Hasarlarında Kullanıma Uygun Yeni Hibrit Kaplama Malzemesi" projesi hazırlandı.

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Yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların sonunda SAÜ Biyomedikal, Manyetik, Yarıiletken Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİMAYAM) laboratuvarında kemik hasarı onarımında kullanıma uygun hibrit implant kaplama malzemesi geliştirildi.

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Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent alan malzemenin ticarileşmesi için çalışmalar devam ediyor.

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Canlı vücudu için herhangi bir yan etki oluşturmadığı belirtilen malzeme, kanser tedavisinde canlı doku hasarının yerine iskelet sistemini güçlendirmek için kullanılan implant üzerine uygulanıyor.

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Bu sayede cerrahi doku bölgesinde tekrar kanserli hücre oluşumunun engellenmesi ve kemik kaybının önlenmesi amaçlanıyor.

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"Araştırma üniversitesi olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, AA muhabirine, araştırma üniversitesi olma yolunda çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

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Güçlü bir akademik kadroya sahip olduklarını belirten Al, patent ile faydalı model sayılarının (sanayi teknolojilerine uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan sınai mülkiyet hakkı) artmasının bunun en büyük göstergesi olduğunu kaydetti.

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Al, proje çalışmalarına destek verdiklerini dile getirerek, "Hocalarımızın proje kapasitesini, yetkinliği artırmak için tecrübe paylaşımları yaptırdık. Bu alandaki uzmanları getirip hocalarımızla buluşturduk. Bunun da sonucunu almaya başladık. Son 1 yılda aldığımız 8 patentimiz var. Bu sene 30 patent başvurumuz oldu." diye konuştu.

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"Kemik Hasarlarında Kullanıma Uygun Yeni Hibrit Kaplama Malzemesi" projesinin de patent aldığını aktaran Al, çalışmalarından dolayı akademisyenleri tebrik etti.

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Al, özellikle kanserli hastalarda birtakım işlemlerden sonra kemik kayıpları oluşabildiğini ya da kemiklerin onarılması sırasında bazı sorunların ortaya çıkabildiğine işaret ederek, "Birtakım implantlar, vücutta olumsuzluk oluşturabiliyor. Bu malzeme inşallah bu sorunları ortadan kaldıracak, hastalarımız daha az sorunla karşılaşacak." diye konuştu.

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"Kemik kanseri zor bir hastalık"

SAÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cuma Bindal da kemik kanserinin zor bir hastalık olduğunu söyledi. Kemikte kanserin yayılmacı olduğunu aktaran Bindal, tedaviye destek olacak çözüm geliştirmek için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

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Bindal, kemik kanseri tedavisinde kullanılmak üzere hibrit implant kaplama malzemesi ürettiklerini dile getirerek, malzemenin canlı vücudu için herhangi bir yan etki oluşturmadığını ifade etti.

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Hiçbir implant malzemesinin biyolojik fonksiyon icra edemediğini, sadece yapısal destek sağladığını vurgulayan Bindal, geliştirdikleri malzemenin cerrahi doku bölgesinde tekrar kanserli hücre oluşumunu engellediğini, kemik kaybını önlerken aynı zamanda kemik oluşumunu hızlandırdığını anlattı.

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SAÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Altınsoy ise dünyada giderek artan oranlarda görülmeye başlayan kanserin kemik dokusunda da görülebildiğine dikkati çekerek, kemiklerdeki kayıpların onarılması ve kanserin gelişiminin engellenmesine yönelik çalışma yürüttüklerini dile getirdi.