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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 17:10

Karsan'ın hidrojenli otobüsü! Gaziantep'te toplu taşımada test edilecek

Karsan tarafından üretilen hidrojenli e-ATA modeli otobüs, Gaziantep'teki toplu taşıma ağında yapacağı deneme sürüşleri öncesinde tanıtıldı.

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